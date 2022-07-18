الرياضة أخضر الشباب يتعثر أمام الكويت في” آسيوية اليد”

الدمام- حمودالزهراني

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب من نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة (26-30)، في ثاني مواجهات الأخضر بالبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «المانيا – اليونان 2023»، التي تجري منافساتها في العاصمة البحرينية «المنامة». شهدت مجريات الشوط الأول من اللقاء سجالا وتساويا في المستوى بين المنتخبين، وتوسع الفارق لـهدفين أول مرة لمصلحة الكويت عند الدقيقة التاسعة بنتيجة (5-7)، قبل أن يعود الأخضر ويتقدم بنفس الفارق في الدقيقة العشرين بنتيجة (13-11)، واستمر تبادل التقدم بالنتيجة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل (17-17). ولم تختلف بداية الشوط الثاني تماماً عن سابقه، حيث استمر التعادل حتى منتصف الشوط بواقع (24-24)، إلى أن تمكن المنتخب الكويتي من فرض تقدمه وتوسيع الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن ينهي نتيجة اللقاء لصالحه (26-30). وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأخضر الشاب عند نقطتين، فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات التمهيدي من البطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية، على صالة مدينة خليفة الرياضية، عند تمام الساعة 4:00 عصراً.