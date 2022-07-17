“مسام” ينزع 700 لغم في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

جدة : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2022 م من انتزاع 700 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 320 لغمًا مضادًا للدبابات، و 380 ذخيرة غير متفجرة. وتمكَّن فريق “مسام” من نزع 54 لغماً مضاداً للدبابات و 86 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة عدن، بالإضافة إلى نزع 266 لغماً مضاداً للدبابات و 294 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب في محافظة مأرب.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو 1.538 لغماً، ليصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” إلى 350 ألفًا و 421 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.