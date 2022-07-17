تشافي ممنوع من دخول أمريكا بسبب “إيران”!

مُنع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ولن يرافق بعثة الفريق التي تخوض الجولات التحضيرية للموسم الجديد.

حلّت بعثة برشلونة السبت 15 يوليو في الولايات المتحدة للعب 4 مباريات ودية، من بينها مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في لاس فيغاس.

وذكرت وسائل إعلام أن جواز سفر تشافي هيرنانديز مختوم عليه من قبل السلطات الإيرانية، وعليه تم حظره من دخول الولايات المتحدة.

ومنع المسئولون في المطار المدرب تشافي من تجاوز الباب الأمني، بعد أن أضاء باللون الأحمر بحسب رواية يومية “ماركا” الإسبانية.

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وزار تشافي إيران 3 مرات عندما كان مدربًا لفريق السد القطري بين 2019 و2021، لخوض مباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

تقارير إعلامية إسبانية رجّحت أن يتمكن برشلونة من حل المشكلة، وقد يلتحق المدرب تشافي ببعثة الفريق خلال الأيام المقبلة.

مباريات برشلونة في جولة الولايات المتحدة

-يوم 20 أمام إنتر ميامي

-يوم 24 أمام ريال مدريد

-يوم 27 أمام يوفنتوس

-يوم 30 أمام ريد بولز