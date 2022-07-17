الرياضة الكرواتي” فيدا” في طريقه لـ” الاتفاق”

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر لـ” البلاد” أن إدارة نادي الاتفاق اتفقت مع المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا، مدافع نادي بيشكتاش التركي، للانتقال لفارس الدهناء في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه في هذا الصيف. ويمتلك” فيدا” خبرة طويلة مع منتخب بلاده؛ حيث شارك في 98 مباراة رفقه المنتخب الكرواتي، ولعب خلال مسيرته 492 مباراة، سجل فيها 43 هدفاً، وحقق 11 بطولة. جدير بالذكر أن نادي الاتفاق سيدشن معسكره الإعدادي في تركيا في الرابع والعشرين من يوليو الجاري حتى الثامن عشر من أغسطس المُقبل، ضمن المرحله الثانية من التحضيرات للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الفرنسي كارتيرون.