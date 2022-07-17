الرياضة أخضـــر شباب اليد يتطلع للحفاظ على صدارته أمام الكويت بـ” الآسيوية”

الدمام-حمودالزهراني

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الاثنين مع نظيره الكويتي، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب لحساب المجموعة الأولى، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة»، والمؤهلة لبطولة العالم «المانيا – اليونان 2023». ويسعى الأخضـر الشاب لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى، التي يعتلي صدارتها بنقطتين إثر فوزه على منتخب إيران بفارق أربعة أهداف 28-32، فيما يمتلك المنتخب الكويتي نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب إيران بدون نقاط. وقد بدأ الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده موسى هزاع في التحضير للمواجهة المرتقبة أمام الكويت من خلال حصة فيديو للاعبين، تخللت شرح السلبيات في مباراة الأمس أمام إيران، بالإضافة لتدريب استرجاعي، عمد من خلاله الجهاز الفني على عمل بعض الخطط التكتيكية لتطبيقها في مباراة الغد أمام المنتخب الكويتي. يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.