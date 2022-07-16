الرياضة

ليفاندوفسكي ينتقل لبرشلونة رسميا

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1443 هـ      16 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
توصل برشلونة لاتفاق مع بايرن ميونيخ يقضي بانتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت اليوم السبت عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي “بيلد” و”كيكر” وشبكة “سكاي ألمانيا”، لتصل نهاية علاقة ليفاندوفسكي والبايرن إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.

من جهتها، كتبت صحيفة “سبورت” الكتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاما “يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات”.

 

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا، وحطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، حيث سجل البولندي 41 هدفا في موسم 2021، ليحطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

 

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيما (86 هدفا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفا)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفا).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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