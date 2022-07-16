ليفاندوفسكي ينتقل لبرشلونة رسميا

جدة- البلاد
توصل برشلونة لاتفاق مع بايرن ميونيخ يقضي بانتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت اليوم السبت عدة صحف ألمانية وإسبانية.
وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي “بيلد” و”كيكر” وشبكة “سكاي ألمانيا”، لتصل نهاية علاقة ليفاندوفسكي والبايرن إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.
من جهتها، كتبت صحيفة “سبورت” الكتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاما “يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات”.
ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا، وحطم عددا كبيرا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، حيث سجل البولندي 41 هدفا في موسم 2021، ليحطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.