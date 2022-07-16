الرياضة

كم راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ذو الحجة / 1443 هـ      16 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة

تضاربت وسائل إعلام حيال راتب روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني، بعد إعلان بايرن ميونيخ توصله لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى البارسا.

 

وقال رئيس بايرن ميونيخ، روبرت هاينر، في بيان رسمي السبت 16 يوليو، إن النادي توصل لاتفاق شفهي لنقل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

 

وأصبح ليفاندوفسكي على مرمى حجر من الالتحاق ببرشلونة، إذ يتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة الصفقة المادية، ثم يتم الإعلان الرسمي.

 


راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة

 

طبقًا لشبكة “Sky Sports” يتراوح راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة بين 35 إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد، باحتساب المكافآت والحوافز.

 

في حالة صحّة معلومات المصدر المذكور، فإن ليفاندوفسكي سيصبح صاحب اعلى راتب في قائمة برشلونة الحالية متخطيًا بوسكيتس وبيكيه.

 

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راتب اللاعب البولندي البالغ 34 عامًا مع بايرن ميونيخ كان 23 مليون يورو فقط، أي أنه قد يشهد زيادة تصل إلى المضاعفة مع برشلونة.

 

ظل ليفاندوفسكي الأعلى راتبًا في تاريخ بايرن ميونيخ (23 مليون يورو)، ورفض النادي زيادة راتبه ما جعل المفاوضات تنهار بينهما.

 

أفضل أهداف ومهارات ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

 

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