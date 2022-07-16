كم راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

تضاربت وسائل إعلام حيال راتب روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني، بعد إعلان بايرن ميونيخ توصله لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى البارسا.

وقال رئيس بايرن ميونيخ، روبرت هاينر، في بيان رسمي السبت 16 يوليو، إن النادي توصل لاتفاق شفهي لنقل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وأصبح ليفاندوفسكي على مرمى حجر من الالتحاق ببرشلونة، إذ يتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة الصفقة المادية، ثم يتم الإعلان الرسمي.

#FCBayern-Präsident Herbert #Hainer im #BR zu Robert #Lewandowski: "Wir haben eine mündliche Zusage von Barcelona. Es ist gut für beide Seiten, dass wir Klarheit haben. Robert ist ein sehr verdienter Spieler, er hat mit uns alles gewonnen. Wir sind ihm unheimlich dankbar." pic.twitter.com/eVyNTqs23l — FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2022



راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة

طبقًا لشبكة “Sky Sports” يتراوح راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة بين 35 إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد، باحتساب المكافآت والحوافز.

في حالة صحّة معلومات المصدر المذكور، فإن ليفاندوفسكي سيصبح صاحب اعلى راتب في قائمة برشلونة الحالية متخطيًا بوسكيتس وبيكيه.

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راتب اللاعب البولندي البالغ 34 عامًا مع بايرن ميونيخ كان 23 مليون يورو فقط، أي أنه قد يشهد زيادة تصل إلى المضاعفة مع برشلونة.

ظل ليفاندوفسكي الأعلى راتبًا في تاريخ بايرن ميونيخ (23 مليون يورو)، ورفض النادي زيادة راتبه ما جعل المفاوضات تنهار بينهما.

أفضل أهداف ومهارات ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ