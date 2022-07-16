” أحمد زارع العلاطي” يعزز صفوف أحد

أملج – سعود الجهني
أنهت إدارة نادي أحد إجراءات توقيع انتقال المهاجم أحمد بن زارع العلاطي لينضم إلى كتيبة “الجبل”، ليمثل الفريق في منافسات ”دوري يلو” للدرجة الأولى.
يذكر أن “العلاطي” صاحب الـ 26 عاماً مثل ناديي الحوراء والأنصار، وتُعد هذه ثاني تجربة له في مشواره الاحترافي.
من جانبه، عبر “العلاطي” عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أحد على حرصهم على التوقيع معه، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في مشواره الاحترافي الجديد.
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