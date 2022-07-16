السعودية تحصد 5 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي

الرياض : البلاد

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” 5 ميداليات وشهادات في منافسات “أولمبياد الفيزياء الدولي 2022م، في دورته 52 التي أقيمت فعالياتها في سويسرا عن بُعد، خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 368 طالباً من 75 دولة.

وفاز الطالب صادق العباد (الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الرياض) بميدالية فضية، متوجاً رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2385 ساعة تدريبية، وحصد الطالب جواد آل سيف (الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية) ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2385 ساعة تدريبية، وحققت الطالبة لمى الأهدل (الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم) ميدالية برونزية، بعد رحلة طويلة من العمل تلقت خلالها 2385 ساعة تدريبية، وحصل الطالب حسين قدح (الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم جدة) على شهادة تقدير، بعد استعداد جاد تلقى خلاله 1775 ساعة تدريبية، وفاز الطالب محمد البركات (الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية) بشهادة تقدير، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 1775 ساعة تدريبية.

ونوهت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية, مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الكبير والمتواصل لموهبة ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب؛ من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

وبينت الدكتورة الهزاع أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها (وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” وشركائهما الإستراتيجيين) لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.

وقالت: “إن هذا الإنجاز يعد الثالث خلال أشهر قليلة للمنتخب السعودي للفيزياء، الذي أهدى الوطن جائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2022 في مايو الماضي، الذي أقيم عن بُعد في الهند، و3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022 الذي استضافته دولة أستونيا في أبريل الماضي”.

وأشادت بهذا الإنجاز الوطني الكبير الذي رفع اسم المملكة خفاقاً في واحدة من أهم المنافسات العلمية الدولية. وتأتي مشاركات المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات، منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة. وفي فصل الصيف, وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 39 جائزة ما بين ميداليات وشهادات تقدير. ومثّل المنتخب السعودي للفيزياء في أولمبياد الفيزياء الدولي فريقًا ضم خمسة طلاب وطالبات، بعد تدريب مكثف داخلياً وخارجياً، امتد آلاف الساعات، على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب، شملت الملتقيات الموسمية، والتدريب المكثف، والاختبارات الهادفة إلى تحديد المستوى؛ للمشاركة في المسابقات الدولية.