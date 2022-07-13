رافينيا ينتقل إلى برشلونة رسميًا

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الجناح البرازيلي رافينيا (25 عامًا) بحسب ما أعلن في بيان رسمي ظهيرة الأربعاء 13 يوليو.

وانتقل رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة مقابل نحو 65 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ5 مواسم مع النادي الكاتالوني.

تغلب برشلونة على تشيلسي في سباق التعاقد مع رافينيا ورفع العرض المادي من 50 إلى 65 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب.

BREAKING: Leeds confirm they have reached an agreement in principle with Barcelona for Raphinha! 🚨 The winger will now undergo a medical in Spain ahead of his move… ✍️⏳ pic.twitter.com/6raGUg7uum — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 13, 2022



أرقام رافينيا في الدوري الإنجليزي

فرض رافينيا نفسه كواحدٍ من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي منذ التحاقه بليدز يونايتد صيف عام 2020 قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

منذ ذلك الحين، أصبح رافينيا الأكثر صناعة للفرص تهديفية (129) والأكثر مراوغة (117) والأكثر لمسًا للكرة داخل صندوق الخصم (272).

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كما أن رافينيا هو أكثر لاعب في ليدز خلال تلك الفترة يسجّل أهدافًا (17) والأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة (12) بحسب “Squawka“.

أهداف ومهارات رافينيا مع ليدز يونايتد