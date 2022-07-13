الرياضة

رافينيا ينتقل إلى برشلونة رسميًا

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ذو الحجة / 1443 هـ      13 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
رافينيا إلى برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الجناح البرازيلي رافينيا (25 عامًا) بحسب ما أعلن في بيان رسمي ظهيرة الأربعاء 13 يوليو.

 

وانتقل رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة مقابل نحو 65 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ5 مواسم مع النادي الكاتالوني.

 

تغلب برشلونة على تشيلسي في سباق التعاقد مع رافينيا ورفع العرض المادي من 50 إلى 65 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب.

 


أرقام رافينيا في الدوري الإنجليزي

 

فرض رافينيا نفسه كواحدٍ من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي منذ التحاقه بليدز يونايتد صيف عام 2020 قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

 

منذ ذلك الحين، أصبح رافينيا الأكثر صناعة للفرص تهديفية (129) والأكثر مراوغة (117) والأكثر لمسًا للكرة داخل صندوق الخصم (272).

 

اقرأ أيضًا.. إحصائية صادمة.. كم مباراة غابها ديمبيلي عن برشلونة بسبب الإصابات؟


كما أن رافينيا هو أكثر لاعب في ليدز خلال تلك الفترة يسجّل أهدافًا (17) والأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة (12) بحسب “Squawka“.

 

أهداف ومهارات رافينيا مع ليدز يونايتد

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *