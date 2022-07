رافينيا ينتقل إلى برشلونة رسميًا

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الجناح البرازيلي رافينيا (25 عامًا) بحسب ما أعلن في بيان رسمي ظهيرة الأربعاء 13 يوليو.

وانتقل رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة مقابل نحو 65 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ5 مواسم مع النادي الكاتالوني.

تغلب برشلونة على تشيلسي في سباق التعاقد مع رافينيا ورفع العرض المادي من 50 إلى 65 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب.

