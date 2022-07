الطبق الرئيسي في وجبة رونالدو وميسي وبنزيمة

يختار نجوم كرة القدم العالمية وجباتهم الغذائية بعناية فايقة للحفاظ على اللياقة البدنية، ويستعين بعضهم بخبرء تغذية لتحديد الوجبات كمًا ونوعًا.

لكن، يبدو أن الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيمة ليسوا بحاجة للاستعانة بخبير غذائي على الدوام، بعد أن كشفت مصادر صحفية عن الطبق الرئيسي في وجباتهم والذي يمنحهم طاقة غير اعتيادية مقارنة بالوجبات العادية لبقية لاعبي كرة القدم حول العالم.

الطحالب وجبة رونالدو وميسي وبنزيمة المفضّلة

يومية “ماركا” الإسبانية، قالت في تقرير لها الأربعاء 13 يوليو، إن رونالدو وميسي وبنزيمة يداومون على تناول “الطحالب البحرية” منذ سنوات عديدة، وإنها الطبق الرئيسي في جميع الوجبات، لما تمتلكه من خصائص فريدة ووصفتها نصًا بأنها: “أعطتهم نتائج لا تقبل المنافسة”.

مميزات وجبة الطحالب للاعبي كرة القدم

يقول الخبير الغذائي دكتور ألبيرتو ماستروماتيو، لمجلة “Informalia” الإسبانية، بأن الطحالب البحرية تمنح بروتين أكثر من اللحوم بـ7 مرات، وتمتاز باحتوائها على كميات كبيرة للغاية من مضادات الأكسدة وأوميغا 3، وتعتبر مضاد طبيعي للسرطانات والسموم داخل الجسم بشكل عام.

تحتوي الطحالب وبالأخص نوعي سبيرولينا وكلوريلا على خصائص فريدة جعلت منهما الطبق الرئيسي في وجبات رونالدو وميسي وبنزيمة.

تُعرف سبيرولينا بالذهب الأزرق، وهي غنية بجميع أنواع الفيتامينات، ونسبة بروتين تبلغ 70%، كما تحتوي على مغنيسيوم وبوتاسيوم وحديد.

أمّا كلوريلا، فبها نسبة 60% من البروتين وهي أحد طحالب الماء العذب، وتساعد على مقاومة الشيخوخة والسموم، كما تنقي الدم وتشفي الالتهابات.

تباع سبيرولينا وكلوريلا في بعض الأحيان معًا في عبوة واحدة كما في التغريدة، ويتراوح سعرها بين 15 و25 دولار بحسب الشركة المصنّعة.



