ليفاندوفسكي “يخضع” لتعليمات بايرن ميونيخ

عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 عامًا) إلى مقر تدريبات بايرن ميونيخ الثلاثاء 12 يوليو، ليضرب بشائعات رحيله عرض الحائط ولو مؤقتًا.

وذكرت “بيلد” أن ليفاندوفسكي خضع لاختبارات طبية على مستوى القلب والرئة، في إجراء روتيني للنادي قبل بدء التدريبات الاستعدادية.

ويصر بايرن ميونيخ على استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق إلى نهاية عقده في يونيو 2023. فيما أعلن اللاعب علانية عن رغبته في الرحيل.

ويترقب برشلونة الموقف للانقضاض على ليفاندوفسكي، لكن يبدو أن الرغبة المشتركة بين اللاعب والبارسا قد انهارت بانضمامه للتدريبات.

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وسائل إعلام ألمانية أوضحت أن انضمام ليفاندوفسكي للتدريبات يعد مؤشّرًا على بقاءه مع بايرن ميونيخ خلال الموسم المقبل 2022-2023.

من المنتظر أن يسافر النادي البافاري السبت المقبل إلى الولايات المتحدة في إطار الجولات التحضيرية التي يبدأها بملاقاة ريد بول لايبزيغ، وسيترقب الجميع موقف ليفاندوفسكي من السفر، إذ سيكون المؤشّر النهائي على بقاءه من عدمه.

شاهد: وصول ليفاندوفسكي لمقر تدريبات بايرن ميونيخ