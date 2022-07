مقتل موهوب برشلونة في حادث سير

قُتل كارتر باين (20 عامًا) لاعب أكاديمية برشلونة السابق، في حادث سير الاثنين 11 يوليو في مدينة جورجيا شرقي الولايات المتحدة.

وتعرّض باين لاصطدام قوي من إحدى السيارات قبل أن يفر صاحبها مسرعًا من دون تحديد هويته من قبل كاميرات المراقبة.

تقرير الشرطة الأمريكية قال إن باين نُقل إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث جوًا، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

ولعب باين سابقًا في أكاديمية برشلونة بالولايات المتحدة، قبل أن يغادرها باتجاه نادي تورمينتا الذي ينشط معه منذ عام 2020.

We are devastated by the tragic loss of one of our own, Barca alum, Carter Payne.

Carter was an extraordinary brother, teammate, and student-athlete who will be sorely missed.

We send our love and support to Carter’s family and friends during this extremely difficult time. 💙❤️ pic.twitter.com/5nC91NM4NA

— Barça Residency Academy (@BarcaAcademyAZ) July 10, 2022