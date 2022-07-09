مع بوغبا ودي ماريا.. كيف تصبح تشكيلة يوفنتوس؟

ستتغير معالم تشكيلة يوفنتوس الإيطالي في الموسم الجديد 2022-2023 بعد حسم التعاقد مع الثنائي، الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

يسعى يوفنتوس لاستعادة هيمنته على الكرة الإيطالية، بعد خسارة لقب الكالتشيو في آخر موسمين لصالح قطبي مدينة ميلانو، إنتر ميلان وميلان تواليًا.

حقق البيانكونيري 9 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين عامي 2012 و2020. لكنه تعرض لنكسات مؤخّرًا ليحتل الترتيب الرابع الموسم الماضي.

بوغبا ودي ماريا أبرز دعامات يوفنتوس في الميركاتو

يدشن دي ماريا أول تجربة في الكالتشيو عقب مسيرة هائلة في إسبانيا وفرنسا، فيما يعود بوغبا إلى يوفنتوس في فترة ثالثة، وكلتا الصفقتان بالمجّان.

كان من الواضح أن يوفنتوس يعاني على مستوى صناعة اللعب بالموسمين الآخيرين، ولربما وجد المدرب ماسيميليانو أليغري ضالته في بوغبا ودي ماريا.



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سيساعد وصول بوغبا يوفنتوس على اللعب بـ3 لاعبين في وسط الميدان، خاصة بعد استقدام السويسري دينيس زكريا من بوروسيا مونشنغلادباخ.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة مع بوغبا ودي ماريا