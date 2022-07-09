شاهد: بنزيمة نجم إعلانات لأول مرة!

دشنّ مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة (34 عامًا) تعاون إعلاني مع المصمم الفرنسي الشهير جان بول غوتييه أمسية الجمعة 8 يوليو.
ويروّج بنزيمة لأحدث إصدار نظارات شمسية من تصميم غوتييه، في معرض “كيث” بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط اهتمام إعلامي كبير.
الاسم التجاري لنظارات غوتييه الجديدة ستحمل اسم “JPG x KB9” وهي اختصار لأول كل حرف من اسم المصمم ونجم ريال مدريد.
هذه هي المرة الأولى التي يعقد خلالها كريم بنزيمة عقد رعاية مع مؤسسة فرنسية رائدة، في حين لم يتم الكشف عن المقابل المالي.
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قاد بنزيمة ريال مدريد لحصد ثنائية تاريخية الموسم الماضي 2021-2022، عندما فاز بلقبي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وسجل بنزيمة 44 هدفًا في كل المسابقات من أصل 46 مباراة، كما قدّم 15 تمريرة حاسمة، جعتله المرشح الأول للكرة الذهبية.
شاهد بنزيمة يوقع العقد الإعلاني مع جان بول غوتييه في باريس
🤝 🕶 Collab entre Karim Benzema et Jean Paul Gaultier pour une paire de lunettes !
[ Story Instagram de Richard Orlinski ] pic.twitter.com/wxardnPtIV
— TeamBenzema695 🚀 (@teambenzema695) July 8, 2022