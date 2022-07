تين هاغ يضع “5 قواعد” صارمة في مانشستر يونايتد

أصدر مدرب مانشستر يونايتد الجديد، الهولندي إيريك تين هاغ، 5 قواعد لا تقبل المساس داخل الفريق بحسب يومية “ميرور” البريطانية الخميس 7 يوليو.

وذكرت “ميرور” من مصادرها الخاصة، أن تين هاغ يهدف لإحداث ثورة على مستوى سلوكيات اللاعبين وطريقة تدريباتهم، ووضع لهم نظامًا صارمًا.

ودشّن تين هاغ (52 عامًا) أول حصة تدريبية جماعية مع مانشستر يونايتد الاثنين الماضي 4 يوليو في مقر تدريبات النادي الشهير “كارينغتون”.

طبقًا للمصدر المذكور، فإن المدرب إيريك تين هاغ حدد القواعد الـ5 التالية داخل مانشستر يونايتد وحظرها بالكليّة، وهي:

1- تسريب معلومات للصحافة = الإقصاء من الفريق.

2- التأخير عن موعد التدريبات = غرامات مالية كبيرة.

3- وجبات الطعام تكون فقط من إعداد طاهي الفريق الخاص.

4- الخضوع لقياس “مؤشر الكتلة” شهريًا لمراقبة الحالة البدنية للاعبين.

5- يتجه اللاعب إلى المدرب حال وجود شكوى، وليس إلى وكيل أعماله.

