عش أحلى أوقات المرح والتشويق خلال ليالي الصيف مع دليل الأفلام الشامل

الرياض : البلاد

جميع عشاق الأفلام والأكشن على موعد هذا الموسم مع أحلى أوقات الترفيه والتشويق، حيث يقدم لهم HUAWEI Video باقة غنية ومتنوعة من أحدث الأفلام المتوفرة ، وهو ما يمنحهم ملاذاً ترفيهياً رائعاً بعيداً عن حرارة الصيف المرتفعة. يقدم HUAWEI Video للمستخدمين تجربة مشاهدة سلسة وملائمة تنطوي على مزايا متعددة، مثل ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية وصور بدقة عرض عالية الوضوح ، وميزة بث المحتوى على الشاشات الذكية، فضلاً عن خيار تنزيل الأفلام على أجهزتهم.

أفلام الأكشن

لعشاق أفلام الأكشنHUAWEI Video يقدم محتوى متنوع وفرصة للاستمتاع بمشاهدة أفلام مثل “جون ويك 3: بارابيلوم” (John Wick: 3 Parabellum)، والجزء الثالث من فيلم “كيانو ريفز” (Keanu Reeves) الشهير. وبمقدور محبي أفلام الأكشن أيضاً قضاء أحلى الأوقات بمشاهدة فيلم “الشقراء الذرية” (Atomic Blonde)، وهو فيلم أكشن بائس، من بطولة تشارليز ثيرون وجيمس ماكافوي، مقتبس من الرواية المصورة “المدينة الأكثر برودة” (The Coldest City) الصادرة في عام 2012. وهناك المزيد من الخيارات أمام محبي الأكشن والتشويق، حيث بإمكانهم مشاهدة فيلم “قاتل مأجور 2: يوم الجندي” (Sicario 2: Day of the Soldado)، بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين.

الأفلام الدرامية

إن لدى HUAWEI Video دائماً مساحة للمحتوى الدرامي، حيث يقدم لك بعضاً من أحدث إصدارت الأفلام الدرامية، بما في ذلك فيلم “1917” الحائز على جائزة الأوسكار والذي تدور أحداثه حول الحرب العالمية الأولى، وفيلم “حمى التوليب” (Tulip Fever) الذي يدور حول دراما تعود إلى القرن السابع عشر، وفيلم “ضوء حياتي” (Light of My Life) من بطولة كريس برات. وبإمكان عشاق الدراما التاريخية الأمريكية مشاهدة فيلم “ذا بوست” (The Post)، وهي قصة مستوحاة من صحيفة واشنطن بوست يلعب دور البطولة فيها توم هانكس وميريل ستريب.

أفلام الرعب

يمثل فصل الصيف أيضاً وقتاً رائعاً لمشاهدة أفلام الرعب المخيفة بصحبة العائلة، و HUAWEI Videoلديه كل ما يرضي ميولك. بإمكانك مشاهدة فيلم “الشيء” (The Thing) الكلاسيكي الصادر لعام 2011، وهو من بطولة ماري إليزابيث وينستد. يحكي الفيلم قصة اكتشاف كائن فضائي من قبل مجموعة من الباحثين في القارة القطبية الجنوبية. وبإمكان عشاق الأفلام أيضاً الاستمتاع بمشاهدة فيلم الرعب الأمريكي “مهرجان الجحيم” (Hell Fest )، وكذلك فيلم الرعب الخارق “بولارويد” (Polaroid)، وفيلم “ماري” (Mary)، وهو فيلم رعب يدور حول عائلة تبحر في مياه منعزلة.

الأفلام الرومانسية والكوميدية

إن الحب والضحك هما من أفضل الأشياء في الحياة. ولهذا يجمع HUAWEI Video بين أفضل ما يزخر به هذين العالمين من خلال باقة أفلام تشمل على سبيل المثال:”Big Sick” و “Logan Lucky”و”St. Vincent” و”Song One” و”The Host” و”The Host” و”Beijing Love Story” و”Café Society”.

اكتشف مجموعة جديدة مختارة لأروع محتوى ترفيهي على HUAWEI Video لهذا الشهر بكل سهولة وملاءمة.

