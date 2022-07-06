القطرية للعطلات تتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بعطلات استثنائية وتجارب حصرية مع باقات “الصيف في قطر”

جدة : البلاد

تعاونت الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة ومجموعة “Alchemy Project” لتقديم تجارب عالمية تزخر بالمتعة والمرح لجميع أفراد الأسرة لدى زيارة قطر هذا الصيف. وسيتمكن زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي كما تدعو فيها الضيوف من المملكة العربية السعودية للاستمتاع بتجارب حصرية تزخر بالمرح في الدوحة.

ذلك بعروض بلاد العجائب من 14 يوليو إلى 16 يوليو، وعرض سيرك علاء الدين والمصباح السحري من 21 يوليو إلى 23 يوليو، وعرض السنافر الموسيقي الحي من 28 يوليو إلى 30 يوليو. تبدأ أسعار باقات العطلات من 3,544 ريال سعودي للشخص الواحد وتشمل تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة الفندقية وتذاكر حضور العروض الترفيهية.

ومن جانب آخر يظهر “علاء الدين والمصباح السحري” من مجموعة ألف ليلة وليلة، في عرض سيرك مبهر يترافق مع الأداء الموسيقي الساحر، ومشاركة ما يقارب من 40 شخصاً من بينهم 30 إلى 35 فناناً ومؤديّاً استعراضيّاً.

أما باقة “مدينة الألعاب الترفيهية – كويست”، فتبدأ أسعارها من5,066 ريال سعودي للشخص الواحد، وهي مخصصة للمسافرين الذين يتمتعون بالجرأة والمغامرة. وتشمل هذه الباقة تذاكر السفر والإقامة الفندقية الفاخرة في فندق بانيان تري الذي يقع في مشيرب، قلب الدوحة. كما تشمل الباقات تذاكر الدخول إلى منتزه الدوحة كويست الترفيهي الذي يضم أكثر من 30 لعبة ومنطقة ترفيهية تتميز بمزيج من جولات الإثارة والحماس، وأجهزة المحاكاة، وتجارب الواقع الافتراضي، فضلاً عن الألعاب التي تناسب الضيوف الأصغر سناً، والمناطق الترفيهية العائلية، التي تتيح كلها مجتمعة معاً تجربة لا تضاهى في الدوحة.

علاوةً على ذلك، سيتمكن المسافرون الذين يحجزون من خلال “احجز مع القطرية للعطلات”؛ من الحصول على العديد من المزايا والحسومات الإضافية الحصرية لعملاء القطرية للعطلات، فضلاً عن الجولات السياحية والترفيهية المجانية وترقية الغرف والحسومات على الأطعمة والمشروبات والقسائم الشرائية التي يمكن استخدامها في الفنادق، وغير ذلك الكثير. للحصول على المزيد من المعلومات أو الحجوزات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.qatarairwaysholidays.com/sa-ar/offers/qatar-holiday-deals/