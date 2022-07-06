هالاند و”خرافة” البند الجزائي مع مانشستر سيتي؟

تداولت وسائل إعلام تقارير تفيد بوجود بند جزائي في عقد النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) المنضم حديثًا لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

تحظر قوانين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إدارج بنود جزائية في عقود اللاعبين، لذا فإن مسألة وجود بند جزائي في عقد هالاند “خرافة”.

لكن طبقًا لما علمته يومية “ماركا” الإسبانية، فإن وكيله أعمال اللاعب، رافائيلا بيمينتا، وضعت بنود ثانوية وصفتها اليومية بالـ”ثغرات” في عقد هالاند تمكّنه من الرحيل عن مانشستر سيتي خلال عامين، وتمتاز بأنها ليست بنود جزائية وإنما متعلقة بشروط رياضية تخوّل اللاعب من الرحيل حال لم يحققها.

هذه البنود مرتبطة بعدد الأهداف المسجلة في الموسم الواحد والألقاب التي سيحصل عليها الفريق وإجمالي عدد المشاركات إلى آخره.

في حال لم يتمكّن هالاند من تحقيق هذه الشروط الرياضية، فإن اللاعب سيحق له الرحيل عن مانشستر سيتي عبر دفع مبلغ مالي معين.

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يمكن لهالاند الرحيل صيف 2024 بعد دفع 200 مليون يورو نظير إخفاقه في الشروط الرياضية، وينخفض الرقم إلى 175 مليون يورو صيف 2025.

وتنقّل هالاند بين الأندية المختلفة عبر كسر البند الجزائي، إذ وفد إلى بوروسيا دورتموند عام 2021 مقابل كسر البند الجزائي مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي البالغ 20 مليون يورو، ثم كسر البند الجزائي في عقده مع دورتموند (70 مليون يورو) لينتقل إلى مانشستر سيتي صيف 2022.