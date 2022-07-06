كأس أوروبا للسيدات تنطلق اليوم في إنجلترا

جدة – البلاد
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الـ 13 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على لقب البطولة في 10 ملاعب موزعة على 8 مدن إنجليزية.
وتحظى هذه النسخة من البطولة بأهمية بالغة؛ كونها تأتي قبل عام واحد من نسخة تاريخية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا ونيوزيلندا، التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
يفتتح منتخب إنجلترا البطولة بمواجهة نظيره النمساوي في الـ 10 مساء اليوم على ملعب “أولد ترافورد” في مانشستر.
وشهدت كرة القدم النسائية تطوراً كبيراً على المستوى الفني والحماس على مدار السنوات الأخيرة، ما جعل بطولات الكرة النسائية تحظى باهتمام بالغ من المشجعين في كل أنحاء العالم.
ويستحوذ المنتخب الألماني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 8 ألقاب من 12 نسخة سابقة، مقابل لقبين للمنتخب النرويجي ولقب واحد لكل من السويد وهولندا.
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