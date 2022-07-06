غريب.. الأكثر صناعة للفرص

الرياضةغريب.. الأكثر صناعة للفرص صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1443 هـ 6 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- فيصل الرقيبة تصدر لاعب الأهلي “عبدالرحمن غريب” قائمة اللاعبين الذين صنعوا فرصا لزملائهم خلال الموسم المنصرم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فطبقاً لموقع رابطة دوري المحترفين. جاء عبدالرحمن غريب كأبرز صانعي الفرص بواقع 77 فرصة خلال مشاركته في 29 مباراة، متفوقا بفارق 4 فرص عن لاعب الشباب، المحترف الأرجنتيني إيڤر بانيغا الذي صنع 73 فرصة خلال 27. وبـ 68 فرصة احتل البيروفي كويفا لاعب الفتح، المركز الثالث في صناعة الفرص في 24 مباراة، فيما حل رابعا لاعب الأهلي اليوسكي، ولاعب أبها سعد بقير بصناعة 67 فرصة. وجاء محترف نادي الحزم أولا جون بالمرتبة الخامسة بواقع 58 فرصة، رغم هبوط فريقه هذا الموسم.