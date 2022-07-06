الهلال يستدعي الشُبان في معسكر برمنجهام

علمت مصادر “البلاد” أن معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم الإعدادي للموسم الجديد، الذي سيقام في مدينة برمنجهام الإنجليزية، سيضم عدداً من اللاعبين الذي تم تصعيدهم إلى الفريق الأول من درجة الشباب، بالإضافة إلى عودة بعض المُعارين؛ للوقوف على مستوياتهم.
وسيخوض الهلال 4 مباريات تجريبية استعداداً للموسم المُقبل، من ضمنها مباراتان في المعسكر الخارجي، ومباراتان في الرياض. وستكون اول مواجهات الأزرق في معسكره، أمام نادي الميريا الإسباني؛ إذ سيلتقي الفريقان بتاريخ 7 أغسطس، على أن يتحدد الطرف الآخر للودية الثانية لاحقاً.
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