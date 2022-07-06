الأختان كوردا تؤكدان مشاركتهما في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في إسبانيا

جدة- البلاد

تم تأكيد مشاركة نجمتي القولف العالميتين الشقيقتين نيلي وجيسيكا كوردا في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق – سوتوجراندي، ثالث بطولات السلسلة في نسختها الثانية، التي يحتضنها ملعب ونادي لا ريسيرفا في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس 2022.

ستشارك نيلي كوردا، الحاصلة على الذهبية الأولمبية، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والحاصلة على 7 بطولات في LGPA، في الحدث المرتقب، الذي يبلغ مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي. وستنضم إليها أختها الكبرى جيسيكا الحاصلة على 6 بطولات كبرى المصنفة 14عالمياً وقائدة الفريق الفائز في سلسلة أرامكو للفرق – نيويورك العام الماضي.

قالت الفائزة الكبرى نيلي، المصنفة 3 عالمياً حالياً: “ستكون هذه أول مرة أزور فيها إسبانيا، لذلك أتطلع حقًا للعب هناك ورؤية وتجربة ما كنت أتخيله دائمًا عن الثقافة الإسبانية المذهلة. يبدو ملعب القولف رائعًا أيضًا، سيكون أسبوعًا جميلاً.”

ثم أضافت: “لعبت أنا وجيسيكا في سلسلة أرامكو للفرق في نيويورك العام الماضي وأحببنا نظامها المستحدث والفريد من نوعه. ووجود النظام الفردي في نفس الوقت أمر ممتع. مع إقامة كأس سولايهم بالقرب من سونوجراندي العام المقبل، ستكون هذه أيضًا فرصة مثالية لي ولبعض الأمريكيين الآخرين للحصول على القليل من الخبرة باللعب في إسبانيا. أنا حقاً متحمسة لرؤية ما تخبئ لنا سوتوغراندي”.

تعد سلسلة أرامكو للفرق – نيويورك العام الماضي حدث تاريخي؛ حيث إنها تعد أول بطولة يتم استضافتها على الأراضي الأمريكية تحت مظلة وتصنيف الجولة الأوروبية للسيدات.

قالت جيسيكا: “كانت سلسلة أرامكو للفرق – نيويورك حدثًا رائعًا. الفوز بجانب الفريق كان ممتعًا جدًا، إنني أتطلع إلى اللعب بنفس الشكل مرة أخرى.”

ثم أضافت: “لم ألعب مطلقًا في إسبانيا -ستكون هذه المرة الأولى. كان لإسبانيا تأثير كبير على لعبة القولف، بدءًا من سيفي بايستيروس، وجون رام، وسيرجيو جارسيا الى كارلوتا سيغاندا والعديد من الفتيات الإسبانيات اللاتي كان لهن تأثير على كل من LPGA والجولة الأوروبية للسيدات. من المعروف أن المشجعين الإسبان لديهم الكثير من الشغف والحماس، لذلك لا أطيق الانتظار حتى ألعب أمامهم في جو مليء بالحماس والاثارة”.

سينضم إلى الثنائي الأمريكي في سوتوجراندي مجموعة من نجمات القولف الإسبانيات؛ منهن كارلوتا سيغانادا والموهبة الصاعدة آنا بيلاييز تريفينيو ونوريا إيتوريوز وكارمن ألفونسو.

الجدير بالذكر بأن بطولة سوتوجراندي ستكون ثالث محطات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديداً “ملعب ونادي رويال غرينز” في جدة (9-11 نوفمبر). بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي “بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة” والتي تساهم بشكل كبير في العام الاستثنائي الذي ستحظى به الجولة الأوروبية لقولف السيدات من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.