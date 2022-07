إقالة بوتشيتينو من تدريب باريس سان جيرمان

أقال بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، باريس سان جيرمان، مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بحسب بيان رسمي صادر الثلاثاء 5 يوليو.

قال البيان: “يؤكد باريس سان جيرمان أن المدرب بوتشيتينو أنهى وظيفته في النادي، نود شكر المدرب وطاقمه ونتمنى لهم مستقبل أفضل”.

تولى بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان، يناير 2021 خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل الذي رحل إلى تشيلسي الإنجليزي بنفس الشهر.

وتعرض بوتشيتينو لضغوطات من الصحافة والجماهير للفوز بدوري أبطال أوروبا، هدف النادي الرئيسي منذ استحواذ الملاك القطريين في 2011.

لكن بوتشيتينو أُقصى من ريال مدريد في ثمن نهائي الأبطال الموسم الماضي في سيناريو دراماتيكي، واكتفى فقط بحصد لقب الدوري الفرنسي.

من المنتظر أن يخلف بوتشيتينو في تدريب سان جيرمان، المدرب المخضرم كريستوف غالتييه، الذي أشرف سابقًا على ليل ونيس وسانت إيتيان.

