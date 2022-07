رونالدو يرفض العودة إلى مانشستر بعد العطلة.. ما القصة؟

يتفهّم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن أول حصة تدريبية استعدادية للموسم الجديد 2022-2023.

وغاب رونالدو (37 عامًا) عن حصة مانشستر يونايتد التدريبية الاثنين 4 يوليو في “كارينغتون” بقيادة المدرب الجديد للنادي، الهولندي إيريك تين هاغ.

البيانات الرسمية من النادي تشير إلى أن رونالدو أبلغ الإدارة بغيابه عن التدريبات لأسباب عائلية، لكن وسائل إعلام ترجّح أن اللاعب بدأ تمردًا مفتوحًا.

كان من المفترض عودة رونالدو إلى مدينة مانشستر اليوم للانضمام إلى التدريبات الجماعية، لكن اللاعب لا يزال يقضي عطلته الصيفية رفقة عائلته.

شاهد: تحطم سيارة رونالدو الخارقة “بوغاتي فيرون”!



يقضي رونالدو موسمه الثاني تواليًا مع الشياطين الحمر بعد أن انضم صيف 2021 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو في فترة ثانية، فيما كانت الفترة الأولى ممتدة بين 2003 و2009 حقق خلالها العديد من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عام 2009.

وبات من المعروف أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد لتدني المستوى والطموح الرياضي، إذ أنهى النادي الموسم الماضي 2021-2022 في المركز السادس على لائحة الدوري الإنجليزي وتعرض للعديد من العقبات ليخرج بموسم صفري، فضلًا عن فشله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تكمن المشكلة الرئيسية في أن عدد قليل من الأندية الأوروبية حاليًا تستطيع تحمّل تكلفة راتب رونالدو البالغ قرابة نصف مليون يورو أسبوعيًا، وبحسب يومية “ماركا” الإسبانية انحسرت خيارات صاروخ ماديرا في باريس سان جيرمان الفرنسي وبعض الأندية الإنجليزية مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

Cristiano Ronaldo will not train with Manchester United today after the club gave him permission to delay his return because of "family reasons", sources have told @RobDawsonESPN. pic.twitter.com/LJ9hKDbPRd

— ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2022