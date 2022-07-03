النقابة العامة للسيارات تطلق التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج ١٤٤٣هـ

البلاد – إيمـان بـدوي

أطلقت النقابة العامة للسيارات التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج ١٤٤٣هـ في المشاعر المقدسة وذلك بعد اكتمال كافة المراحل.

وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامه سمكري أن النقل الترددي في النقابة العامة للسيارات هو أحد الأنماط التشغيلية الرئيسية التي تتكامل مع أنظمة الحج ، حيث تتفرد النقابة العامة للسيارات في نقل حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج البلاد إلى اليوم و منذ أكثر من سبعون عاماً ويعد النقل الترددي أحد الأنماط التشغيلية الحديثة التي تتبعها النقابة العامة للسيارات والمسمى بنمط المشاعر ، والذي يتم تفعيله في التوقيت ذاته من كل عام خلال موسم الحج .

و سمي بنقلاً ترددياً من سمة التردد على المكان ذهاباً و إياباً حيث يقع النقل الترددي في المشاعر المقدسة و قد توزعت جنسيات العالم على 6 شركات طوافة اعتمدت أربع من هذه الشركات النقل الترددي داخل المشاعر ويُعرف النقل الترددي بأنه خط ذو مسارين مخصصة للحافلات داخل مدينة الحجاج مغلقة لا تتنقل فيها المركبات الصغيرة ، وآلية النقل الترددي المعتمدة: تكون باستلام الحافلات من شركات النقل وتجميعها وقطرها على المخازن ومن ثم يتم اطلاقها بحسب الجدولة المتبعة بحسب الطلبات المرفقة من تطبيق ضيف، و يتم توزيعها من قبل مشرفي النقابة على شركات الطوافة و بحسب نوع الرحلات هل هي رحلات داخلية أم رحلات خارجية مفردة حيث تكون الرحلة من مخزن الحافلات في مشعر عرفات إلى مكة المكرمة فيتم نقل الحاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة بشكل ترددي عدد 3 مرات تسمى هذه الترددية بالرحلات الخارجية المفردة ( أي خارج المشاعر المقدسة من وإلى مكة المكرمة ) وهو النمط الأول من أنماط الترددية ومراحله كالتالي:

1-مرحلة التروية 2-تصعيد 3- نفرة المستعجلين 4-النفرة الأولى 5-النفرة الثانية .

أما بالنسبة للنمط الثاني في الرحلات الترددية هو الرحلات الداخلية المسماة بـ ( قوافل) تكون أثناء المناسك أكثر من ثلاثة ردور وقد تصل إلى تسعة ردود ومهمة الحافلات تكون داخل المشاعر من مخزن الحافلات إلى المشاعر و العكس وهي على ٣ رحلات

الرحلة الأولى : تصعيد التروية نقل الحجيج من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

الرحلة الثانية : الافاضة الأولى و تكون من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

الرحلة الثالثة في نمط قوافل هي الافاضة الثانية تكون من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى..

الجاهزية التشغيلية للترددية في النقابة العامة للسيارات قبل موسم الحج يكون من خلال صيانة الترددية بالتأكد من كفاءة الورش الملحقة بالمخازن ثم التأكد من كفاءة الأنظمة الالكترونية كمنصة ضيف و أنظمة التتبع ووضع الخطط البديلة إضافة إلى حجز الحافلات وقطرها الى مخازن ترددية و التأكد من أن المنظومة كاملة تعمل ثم تسكين و اعاشة سائقي الحافلات و الذي يعد جزء من منظومة العمل المتكاملة و بذلك تكون اكتملت التجهيزات وتشغيل ماقبل الموسم ..