الرياضة أخضر شباب السلة ينتظم بمعسكر القاهرة استعداداً لـ”العربية والخليجية”

جدة- البلاد

انتظم لاعبو المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة بمعسكرهم الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة؛ استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب، التي ستنطلق خلال الفترة من ١٤ إلى ٢١ يوليو في القاهرة، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية تحت ١٨ عاما، التي ستستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٩ يوليو إلى ٦ أغسطس. ويرأس بعثة المنتخب، حمود المالكي، والإداري سعود الخالدي فيما يشرف فنيا على المنتخب المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب ورأفت مكي، ومدرب الإعداد البدني عبدالله حجازي

وتم اختيار ١٧ لاعبا وهم”

عبدالرحمن بن محفوظ – سالم البرير -محمد الخاطر- حسن درويش – رضا المعيني- أمجد الأحمد- كمال الهاشم –

روح عيسى- مهدي الزريقي – مؤمل إقبال -سيف مجرشي- سلطان العريعر – نواف الشمري- يزن هوساوي- محمد هوساوي- زكي دغريري- عباس هوساوي”. من جهته، أوضح المشرف على المنتخب حمود المالكي أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته والمنافسة على البطولة وإعداد لاعبين للمستقبل، لافتًا إلى أن منتخب الشباب يضم عناصر شابة ومميزة، وبإذن الله يكونون نواة للمنتخب الأول في القريب، والبطولة بمثابة استعداد للمنتخب قبل المشاركة في البطولة الخليجية في الإمارات، المؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية. وثمن المالكي الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب ،وتوفير جميع الاحتياجات للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية ان شاء الل