كأس العالم 2022: كيف تعمل تقنية التسلل شبه الآلي؟

يشهد كأس العالم قطر 2022 الاستعانة بتقنية حكم التسلل شبه الآلى لأول مرة في تاريخ المونديال، بعد أن اعتمدها “FIFA” رسميًا الجمعة 1 يوليو.

ستساعد تقنية حكم التسلل شبه الآلي حكّام الساحة على اتخاذ قرارات أسرع وبدقة وموثوقية أكبر، بدلًا من الاستعانة بـ”VAR” التي تستغرق وقتًا أكثر.

كيف تعمل تقنية حكم التسلل شبه الآلي؟

تعتمد تقنية حكم التسلل شبه الآلي في كأس العالم 2022 على عنصرين أساسين، وهما الكاميرات المثبتّة بالملعب، والرقاقة الذكية الموجودة داخل الكرة.

سيتم إعادة عرض لقطة التسلل عبر شاشة عملاقة في الملعب والتلفزيون، برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد توضّح بالتفصيل إذا ما كان اللاعب متسللًا أم لا.

يحتوى سقف الملعب على 12 كاميرا عالية الدقة مثبّتة في الأعلى، تستطيع التقاط 29 لقطة من زوايا مختلفة لكل لاعب، بمعدّل 50 صورة في الثانية الواحدة.

أمّا كرة “ADIDAS” التي ستلعب بها البطولة، تحتوي على رقاقة ترسل إشعارات 500 مرّة في الثانية، تحدد بالظبط متى تم ركل الكرة في لقطة التسلل.



تعمل التقنية بحساب وضعية أجساد اللاعبين عبر الكاميرات، إضافة إلى تحديد توقيت تمرير الكرة عبر الرقاقة، وفي عملية خوارزمية فائقة السرعة يتم تحديد التسلل من عدمه، وإن كان المهاجم متسللًا سيتم إرسال إشعار للحكم، وبحسب بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في “FIFA” تستغرق العملية 25 ثانية فقط.

وسيتولى فريق خاص في غرفة التحكيم متابعة تقنية حكم التسلل شبه الآلي، كما جرت العادة في تقنية “VAR” لكن مع قرارات أسرع وأدق وأكثر موثوقية.

جرى مسبقًا الاعتماد على حكم التسلل شبه الآلي في كأس العالم للأندية 2021 وكأس العرب 2022، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلفًا عبر كأس العالم.

اقرأ أيضًا عن كأس العالم 2022

كأس العالم للأندية 2022.. هل يتم إلغاؤها بسبب مونديال قطر؟

ستيفاني فرابارت.. أول حكم نسائي في تاريخ كأس العالم

من يفوز بكأس العالم؟ تقنية حديثة تكشف النتائج!

هل تُلعب مباريات مونديال قطر من 100 دقيقة؟

الجوائز المالية في كأس العالم قطر 2022