المحليات

الشؤون الإسلامية تطلق خدماتها الإلكترونية على (توكلنا خدمات)

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1443 هـ       1 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من خدماتها الالكترونية عبر تطبيق (توكلنا خدمات) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) .

وتشمل الخدمات إطلاق أحدث نسخة إلكترونية للمصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير نتاج المجمع بين يدي مستخدمي التطبيق.

وحرصت الوزارة على تضمين تطبيق “توكلنا خدمات” الخدمات التي يحتاجها كل مسلم وتغطي جميع مناطق المملكة وهي خدمة مواقيت الصلاة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة تحديد اتجاه القبلة، وتسعى لإضافة مزيداً من الخدمات مستقبلاً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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