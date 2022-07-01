الرياضة أخضر السلة يتغلب على أندونيسيا في خامس جولات تصفيات المونديال

جدة- البلاد

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الأندونيسي ٦٩-٦٧ في اللقاء الذي أقيم جمع المنتخبين، اليوم الجمعة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم. الأخضر استحق الفوز، وتعامل بشكل رائع مع المباراة، وقدم مستوى مميزا، خاصة في الفترة الرابعة التي شهدت تحولا وتغيرا في مسار اللقاء، رغم تفوق المنتخب الأندونيسي في الفترة الأولى والثانية. وأدى لاعبو الاخضر مباراة جيدة، خاصة في الناحية الدفاعية، ونجح مدربه محمد الكرداني في التعامل جيدا مع مجريات اللقاء، ولم يمنح نظيره الأندونيسي الفرصة للذهاب بعيدًا في الفارق النقطي في الفترة الثالثة، واستطاع أن يفرض أسلوبه ويتفوق في الفترة الرابعة، وينهى اللقاء لصالحه، قبل المواجهة المرتقبة والأخيرة له في التصفيات مع نظيره اللبناني يوم الاثنين القادم في العاصمة اللبنانية بيروت.