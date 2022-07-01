الرياضة أحمد عبده يعزز هجوم الشباب

جدة- البلاد

أعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان مساء اليوم الجمعة، عن تعاقدها مع اللاعب أحمد عبده قادمًا من نادي الوحدة في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة 3 أعوام. ورحل عبده عن صفوف الوحدة، بعدما ساهم في عودة الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة ناديي الخليج والعدالة. وقد أنهى فريق الشباب مشواره في دوري المحترفين للموسم الماضي في المركز الرابع خلف الهلال، والاتحاد والنصر برصيد 55 نقطة.