جمعية أصدقاء اللاعبين تدشن مشروع “الكسوة” بدعمٍ من منصة إحسان

الرياض- البلاد

دشنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع “الكسوة” بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، التي ستوفر من خلالها كوبونات شرائية تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من كسوة؛ لإسعاد اللاعبين القدامى وأسرهم، وتأتي هذه الخدمة ضمن خدمات مسار المساندة أحد المسارات الرئيسية التي تعمل عليها “أصدقاء” منذ تأسيسها.

وقد بدأت الجمعية أعمالها في المشروع بحصر أسماء اللاعبين القدامى وأسرهم المحتاجين للكسوة، ومن ثم تشكيل لجنة المشروع التي ستتولى إدارته وتنفيذه بكافة مراحله، وأعقب ذلك التعاقد مع عددٍ من المراكز التجارية بهدف توفير كوبونات شرائية للمستفيدين تمكنهم من شراء ما يلزمهم وفق احتياجهم.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد الدوسري أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية التي دأبت الجمعية على تنفيذها بالتعاون مع منصة “إحسان”، موضحاً أن الجمعية تولي جانب المساندة أهمية كبيرة؛ لذا كان من ضمن المسارات الرئيسية التي أطلقتها الجمعية، مبيناً أن هذا المسار يندرج تحته عدداً من الخدمات الرئيسية ومن أهمها: الدعم الغذائي، الدعم المالي، الحج ، العمرة، الحقائب المدرسية، الكسوة، التقدير، البحث الاجتماعي، والبرامج الترفيهية، مؤكداً بأن الجمعية قدمت جملة من الخدمات المميزة في هذا المسار وستواصل من خلال هذا المشروع تأمين الحياة الطبيعية للاعبين القدامى وأسرهم بدعمٍ من أهل البذل والعطاء في وطننا المعطاء.