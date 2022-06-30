الرياضة الفتح يتعاقد مع الحارس السويدي جاكوب ريني

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق إجراءات التعاقد مع الحارس السويدي جاكوب ريني ( 28 عاما) حارس نادي أولمبورج الدنماركي، وأفضل حارس في الدوري الدنماركي لعام ٢٠٢١، وذلك بعقد احترافي لمدة عامين. وساهم ريني في إنهاء فريقه للموسم الحالي في المركز الرابع بالدوري، ويملك الحارس جاكوب ريني، خبرة واسعة؛ إذ شارك مع منتخبات السويد تحت 19 سنة وتحت 21 والمنتخب الأول.

يذكر أن الحارس جاكوب البالغ من الطول 188 سم كان محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والخليجية، بعد انتهاء عقده مع النادي الدنماركي.