اتحاد القدم يحتفي بإنجازات المدربين الوطنيين مع المنتخبات الوطنية والأندية

الرياض- البلاد

احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية اليوم بالمدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للموسم الرياضي 2021 – 2022.

وكرّم الأمين العام لاتحاد الكرة إبراهيم القاسم المدربين المنجزين خلال الموسم المنتهي وعددهم 73 مدربًا حققوا إنجازات مع المنتخبات الوطنية والأندية، وذلك بحضور عددٍ من المدربين الوطنيين الذين أسهموا في رسم تاريخ مشرف لكرة القدم السعودية يتقدمهم الكابتن ناصر الجوهر.

ونوّه القاسم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وقطاع كرة القدم على وجه الخصوص، الأمر الذي أسهم بشكل أساسي في تقديم الاتحاد البرامج الداعمة، واللازمة للارتقاء بمستوى المدرب الوطني وتطويره، بما يساعده ليكون شريكاً ومشاركاً في تحقيق طموحات الكرة السعودية.

وثمّن أمين عام الاتحاد الشكر لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اهتمامه ومتابعته المستمرين، لمختلف أنشطة وبرامج ومسابقات الاتحاد، والعمل على تسخير الإمكانات للارتقاء بجميع عناصر منظومة كرة القدم في المملكة.

وأشار القاسم إلى أن أحد ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد قبل عدة أشهر تتمثل في تطوير الكوادر، ومن أهم عناصر هذه الركيزة المدرب الوطني، لافتًا أن الكرة السعودية شهدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات التي أسهم في تحقيقها المدرب الوطني سواء على مستوى المنتخب الوطني الذي حقق تأهلًا مستحقًا إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ المنتخب الأولمبي، وكلا الإنجازين بنتائج غير مسبوقة، مؤكداً أن الاتحاد السعودي يعمل دائمًا على توفير كل الإمكانيات والطاقات لخدمة ودعم المدرب الوطني من أجل مواصلة الإنجازات.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي من الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا منه لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة الفنية وضعت 3 معايير للتكريم تتمثل في تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.