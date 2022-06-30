الرياضة اتحاد الطيران الشراعي يحقق برونزية بطولة كازاخستان للرياضات الجوية

أبها- البلاد

حصل فريق الاتحاد السعودي للطيران الشراعي على الميدالية البرونزية وعدد من المراكز المتقدمة في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة لدقة الهبوط على النقطة (الفئة الأولى)، التي أقيمت خلال الفترة 21 – 29 يونيو بجمهورية كازاخستان.

وقد حقق الكابتن نواف الرحيلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة، إضافة إلى حصول الكابتن عبدالمتعالي العبدالمتعالي على المركز التاسع من بين 70 مشاركاً في التصنيف الفردي، وفي التصنيف العام للبطولة حصل الفريق على المركز الرابع.

يذكر أن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يعمل على بناء وتنفيذ الخطط للمعسكرات المستقبلية، إلى جانب التركيز على بناء جيل منافس بهذه الرياضة بقيادة أفضل المدربين العالميين مستهدفًا ألقاباً ومراكز متقدمة على مستوى العالم.