الرياضة أخضر السلة يواجه المنتخب الأندونيسي في تصفيات كأس العالم

جدة- البلاد يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا الجمعة المواجهة الخامسة في تصفيات كأس العالم، عندما يواجه نظيره الأندونيسي على أرضه في جاكرتا، ويسعى الأخضر للفوز في اللقاء، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى كأس العالم، من خلال هذه المجموعة التي تضم إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات الأردن ولبنان وأندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب و الإياب، وتتأهل٣ منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين. كل مجموعة مكونة من ٦ منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).

المنتخب السعودي استعد لهذه المرحلة من خلال إقامة معسكر داخلي في الرياض، ومن ثم أقام معسكرا في صربيا، خاض خلاله عدة مباريات ودية تحت إشراف المدرب المصري محمد الكرداني، الذي تم التعاقد معه مؤخرا. من جانبه، أكد الكرداني أن المنتخب جاهز فنيا وبدنيا للقاء، لتحقيق الفوز أمام اندونيسيا، لافتا إلى أن اللقاء لن يكون سهلا ويدرك جيدا قوة المنتخب الأندونيسي الذي لديه سلاح السرعة والتصويبات الثلاثية، متمنيا أن يحقق المنتخب السعودي الفوز الأول تحت قيادته، الذي سيمنح الأخضر معنويات مرتفعة في المواجهة المرتقبة أمام نظيره اللبناني يوم الاثنين القادم في بيروت. وتم الإعلان عن التشكيلة النهائية للأخضر التي ضمت ١٤ لاعبا هم (محمد المرواني – مرزوق المولد- نايف الثعلبي – أيوب الهوساوي – ناصر أبو جلاس – ثامر محمد- وخالد عبدالجبار – محمد الصقر – مثنى المرواني – فهد السالك – مصعب قاضي – أسامة البرقاوي- علي الشبيلي- أيمن بلال).

ويشرف على بعثة المنتخب ادارياً، يسار مختار والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا محمد الكرداني، ومساعداه كريكور كركوريان وعبدالعال علام، وأمير عيد كمعد بدني، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ. يذكر أن الأخضر لعب أربع مباريات في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الأردني حيث خسر مباراة الذهاب وفاز في مباراة الإياب وفاز على نظيره الأندونيسي وخسر أمام نظيره اللبناني.