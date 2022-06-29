تطبيق “زائرون” بـ 8 لغات عالمية لخدمة قاصدي المسجد النبوي

المدينة المنورة : البلاد

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الخطط والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي وفق متطلبات العصر والتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والتحولات الرقمية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق زائرون المحدث كلياً، والذي يضيف للزائر تجربة سهلة داخل المسجد النبوي وتقديم الخدمات له.

خدمات التطبيق

يتيح التطبيق عدة خدمات لزوار المسجد النبوي منها خدمة إشغال المصليات بالمسجد النبوي وهي تقدم للزائر خريطة حالة إشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة مواقيت الصلاة وهي تضيف للزائر معرفة مواقيت الصلاة الخاصة باليوم ومعرفة الأئمة والمؤذنين والسير الخاصة بهم لكل صلاة ، كما تقدم للزائر خدمة تنظيم التصاريح الخاصة بخدمات الزائر بمكان موحد، وتتيح خدمة الروضة الشريفة للزائر بمحتوى زيارة الروضة الشريفة من خلال خطوات مصوره ومقطع فيديو ومعرفة المكان الخاص بالخدمة بالإضافة إلى خدمة آداب الزيارة وآداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال خطوات بشكل مصور ومقطع فيديو، وخصصت خدمة بث مباشر لخطبة الجمعة للزوار مع إتاحة الترجمة الفورية لباقي اللغات.

كما يقدم تطبيق زائرون خدمة تيسير الوصول وهي خدمة تضيف للزائر تيسير الوصول لـ أبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه من خلال البحث ( مسح الرمز ، بحث جوجل ، رسم المسارات ، حفظ الموقع ، خريطة معالم المسجد ) ، كما يضم التطبيق خدمة للزائر من محتوى إثرائي لكل معلم للمسجد بشكل مختصر لإثراء تجربته خلال الزيارة ، ويتيح التطبيق خدمة للزائر عن طريق خريطة تفاعلية توضح توسعة المسجد النبوي على مر العصور ومعرفة أعداد المرافق داخل المسجد النبوي بشكل مصور.

ويعمل تطبيق زائرون على تقديم خدمة تصاريح موائد الافطار لأصحاب (السفر) خلال شهر رمضان المبارك للدخول بالموائد إلى المسجد النبوي من خلال التطبيق، وخدمة طلب الاعتكاف بالمسجد النبوي من خلال تصريح بالتطبيق، حيث بلغ عدد التصاريح الرقمية لمقدمي خدمة إفطار الصائمين ( 3719) تصريح من خلال (٢٠) شركة إعاشة ، كما بلغ عدد تصاريح خدمة الاعتكاف بالمسجد النبوي ( ٣٦٥٨) تصريح رقمي .

إحصائيات التطبيق واستطلاع الرأي

يتاح تطبيق زائرون على الاندرويد والايفون بثمان لغات للمستخدمين ( العربية ، الانجليزية ، الفرنسية ، التركية ، الروسية ، الفارسية ، البنغالية ، الأوردية ) ، ويتم التسجيل بالتطبيق بإدخال الاسم الكامل ورقم السجل المدني أو الإقامة أو الجواز ورقم المحمول والبريد الإلكتروني واختيار الجنسية وإضافة الرقم السري , حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق زائرون (٤٧٣٧٧) مستخدم , ويتيح التطبيق للزائر إبداء آرائه بخصوص التطبيق وخدماته حيث وصلت نسبة الرضا العام عن التطبيق بنسبة 88٪ .

تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لتسهيل كافة الخدمات والاحتياجات لزوار المسجد النبوي ، والارتقاء بمنظومة العمل، وفق خطة الرئاسة (2024) لرفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة، وبتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظهم الله – بما يتوافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠).