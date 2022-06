في منزل رونالدو.. فيراتي يتعرض للسرقة!

تعرض الدولي الإيطالي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماركو فيراتي (29 عامًا) للسرقة في أثناء قضاء عطلته الصيفية في إسبانيا.

ويقيم فيراتي في منزل مملوك للأسطورة البرازيلية المعتزل ومالك نادي بلد الوليد الإسباني، رونالدو نازاريو دا ليما، في مدينة إيبيزا الإسبانية.



طبقًا لما نشرته “وكالة الأنباء الإسبانية” فإن متعلقات خاصة بفيراتي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، قد سُرقت من شقته الواقعة في منزل رونالدو.



وقال المصدر إن تحقيقات شرطة مدينة إيبيزا أشارت إلى عدم وجود اقتحام لباب الشقة، فيما لم ترصد الكاميرات أي دلائل على هوية السارق.



يقضي ماركو فيراتي عطلته في مدينة إيبيزا رفقة عائلته، قبل شهرين من انطلاق الموسم الكروي الجديد في فرنسا 2022-2023.

