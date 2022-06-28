حفلات موسم جدة تشبع الذائقة الفنية للجمهور

جدة- خالد بن مرضاح

قدم موسم جدة سلسلة مميزة من الحفلات الغنائية التي أشعلت ليالي جدة بالطرب والفن الجميل، وأشبعت الذائقة الفنية للجمهور بتنوعها مابين الفنون العالمية والمحلية والخليجية والعربية، وشموليتها للفن الحديث والفن الشعبي.

وشاركت كوكبة من ألمع نجوم الغناء في المملكة والخليج والوطن العربي بالإضافة للفنانين العالمين في 20 حفلة عربية و3 حفلات عالمية شهدها الموسم، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية الأخرى التي شهدتها قرية الأنيمي ومسارح جدة التاريخية وجدة آرت بروميناد وغيرها.

وشهد الموسم حفلاً كبيراً للفنان العالمي خوسيه بالفين بمشاركة نجوم سعودية متخصصة في الدي جي، كما قدم الفنان الكبير محمد رمضان والفنان عمرو دياب وماجد المهندس العديد من الحفلات المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأحيت النجمة المصرية أنغام حفلاً مميزاً بمشاركة المطرب عايض، كما أقام بهاء سلطان وسيف نبيل والدي جي أسيل حفل غنائي مميز، كما حظيت حفلات الفنانين تامر عاشور ورامي صبري بحضور لافت، وكانت ليلة الفنان محمد حماقي مليئة بالطرب والحماس بمجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، كما أطربت الفنانة الكبيرة أصالة جمهورها بأجمل أغانيها، وحظي محبي الطرب الشعبي كذلك بحفل ثلاثي جمع كوكبة من نجوم الغناء الشعبي حسن شاكوش وأحمد سعد وعمر كمال.

وفي ليلة طربية عاشها جمهور موسم جدة مع ثلاثة من نجوم الغناء السعودي هم ابراهيم الحكمي وخديجة معاذ وموضي الشمراني، كان المشهد مختلفاً في حضوره وفي الأعمال التي قدمت فيه، ولبى القائمون على الموسم رغبات زواره في إقامة حفلات فنية مليئة بالفن الجميل التي أحياها كوكبة من ألمع نجوم الغناء العربي، وسط حضور كبير من زوار الموسم، كما أحيا الفنان تامر حسني حفلة غنائية، وشهد الموسم كذلك حفلة مميزة قدمتها نجمة الغناء العربي الفنانة ماجدة الرومي، كما قدمت أليسا حفلاً جمعها لأول مرة بالفنان سعد المجرد، كما كان لعشاق الراب حفلا ضم 3 من مطربي الراب هم ويجز وديزي وعفرتوا.

واختتم الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاته الغنائية في موسم جدة التي أقيمت أمام حضور غفير، حيث نفذت تذاكر الحفلة منذ الإعلان عن طرحها في وقت قياسي، ودفع الإقبال الكبير على حفلات الفنان عبد المجيد إدارة الموسم إلى إحياء حفلتين متتالية للفنان عبدالمجيد تلبيةً لطلبات الجمهور.

وسجلت جميع تلك الحفلات الحفلات نجاحاً كبيراً سواءً في حجم الحضور أو في دقة التنظيم أو في تنوعها وتلبيتها لكافة الرغبات إلى جانب إسهامها في تقريب الفنانين مع جمهورهم.