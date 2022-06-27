5 نجوم يستعدون لمغادرة البريميرليغ بعد “موسم واحد”

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقمًا قياسيًا في ميركاتو صيف 2021 بلغ حوالي 1.3 مليار يورو، وقد تغادر بعض هذه الصفقات بعد موسم واحد فقط.

جلب مانشستر يونايتد الثنائي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس وغادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 15 و85 مليون يورو تواليًا، وتعاقد تشيلسي مع روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 115 مليون يورو، أمّا مانشستر سيتي فقد دفع 117 مليون يورو من أجل جاك غريليش من أستون فيلا.

وبعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتبطت بعض الأسماء بالرحيل عن أنديتها لأسباب متعددة، يتصدرها البرتغالي رونالدو والبلجيكي لوكاكو.

لم يجد لوكاكو البيئة المناسبة في تشيلسي وقدّم موسمًا سيئًا للغاية، ليصرّح علانية برغبته في العودة إلى إنتر ميلان حيث تألق وصنع سمعته بالفعل.



فيما ربطت التقارير رونالدو بمغادرة يونايتد بالنظر إلى عدم رضا أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن مستوى الفريق، إذ فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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الاسم الثالث الذي قد يغادر بعد موسم واحد، هو المدافع الإسباني مارك كوكوريا لاعب برايتون، لكن السبب هو رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه.

بريان جيل وهو جناح إسباني ينشط مع توتنهام، لم يستطع لعب مباراة واحدة في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، والأقرب هو رحيله في الميركاتو الحالي.

الاسم الأخير والخامس هو الجامايكي ليون بايلي الذي كلف خزائن أستون فيلا 32 مليون يورو، لكن لعنة الإصابات جعلته يظهر 6 مرات فقط في البريميرليغ.