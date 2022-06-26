روتانا تفوز بـ 3 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

الرياض – البلاد

حققت مجموعة قنوات روتانا ثلاث جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 2022، وتسلم الجوائز الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية الأستاذ عبدالله الشبانة خلال الحفل الختامي للدورة الـ 15 للمهرجان والتي جرت فعالياتها مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة، وسط منافسة كبيرة بين القنوات والإذاعات الخليجية، بحضور وزير شؤون الإعلام البحريني، وعدد من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون في السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج.

وفاز برنامح (الليوان) الذي عرض رمضان الماضي على قناة روتانا خليجية وقدمه الإعلامي اللامع عبدالله المديفر، وذلك في مسابقة البرامج التلفزيونية بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، والتي حصد جوائزها كذلك برنامج (كورة) الذي يقدمه الإعلامي الرياضي الشهير تركي العجمة على روتانا خليجية، إضافة إلى برنامج (B- MY GUST) الذي يعرض على شاشة LBC.

وتأتي هذه الجوائز في إطار ماتشهده مجموعة قنوات روتانا من تطوير وتحديث كبير على الصعيدين الفني والتقني، حيث تألقت قنوات روتانا بكافة ما تقدمه من أعمال درامية وبرامجية، لاسيما شاشة روتانا خليجية التي تميّزت بخارطة درامية وبرامجية ثرية ومنوعة في رمضان وخلال الفترة الحالية، وذلك من خلال وجود نخبة من أهم وأشهر مقدمي البرامج المختلفة، وحصد مئات الملايين من المشاهدات والمتابعة الواسعة من الجمهور السعودي والخليجي والعربي عبر باقة من أميز البرامج.