100 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة حائل للشطرنج

الدمام- حمودالزهراني

ضمن سلسلة بطولات الكؤوس أعلن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، عبد الله بن سالم الوحشي عن انطلاق منافسات بطولة كأس حائل للشطرنج في نسختها الأولى خلال الفترة من 1 – 2 يوليو 2022 في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري من 9 جولات لبطولة السيدات و9 جولات لبطولة الرجال والتي ستقام خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين (1-2) يوليو 2022 ، حيث تعمل اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات البطولة.

وُتعد بطولة كأس حائل للشطرنج إحدى بطولات الكؤوس التي أعلن الاتحاد عن تنظيمها في روزنامة النشاط للعام الجاري، حيث يهدف هذا النوع من البطولات إلى نشر رياضة الشطرنج عبر المدن والمناطق بمشاركة اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول سعيًا لصقل المواهب ورفع المستويات الفنية من خلال اللقاءات مع اللاعبين واللاعبات المصنفات دوليًا من ذوي الخبرة.