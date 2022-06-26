رونالدو إلى أين؟ 4 عروض على الطاولة!

بات مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) ضبابيًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد اجتماع وكيل أعمال اللاعب مع ممثلي أندية في الأيام الأخيرة.

خورخي مينديش، وهو وكيل أعمال رونالدو، التقى بحسب “ذا أتلتك” البريطانية بمالك فريق تشيلسي الجديد، الأمريكي تود بوهلي لبحث إمكانية نقله للبلوز.



وقالت شبكة “سكاي سبورتس” أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني تسعى لحسم التعاقد مع رونالدو، ليكون خليفة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما أن نادي روما الإيطالي يحاول استقطاب رونالدو عبر بعد أن قالت يومية “لاغازيتا ديلوسبورت” إن المدرب جوزيه مورينيو يرغب في الحصول على اللاعب.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام الأحد 26 يونيو، أن رونالدو يرغب في الانتقال إلى لشبونة البرتغالي -نادي طفولته- والاعتزال في صفوفه كما بدأ مسيرته.

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يمضي رونالدو حاليًا موسمه الثاني تواليًا مع مانشستر يونايتد بعد أن عاد إليه في فترة ثانية، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو صيف 2021.

ولعب رونالدو فترته الأولى مع الشياطين الحمر بين 2003 و2009 عندما وفد إلى النادي قادمًا من سبورتنغ لشبونة عام 2003 مقابل 19 مليون يورو.

سجل رونالدو خلال مجريات الموسم الماضي 2021-2022 مع مانشستر يونايتد 24 هدفًا في كل المسابقات، إضافة إلى تقديم 3 تمريرات حاسمة.



أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد بعد العودة