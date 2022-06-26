بعد محاصرته.. قاتل الفتاة الأردنية إيمان أرشيد يطلق النار على نفسه

البلاد : متابعات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد، أنها حددت موقع اختباء المتهم بقتل الطالبة إيمان إرشيد، وأشارت إلى أنه فور محاصرته في منطقة بلعما، أطلق النار على نفسه.

وفي نفس السياق، أكد العقيد حسان القضاة، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن مديرية الأمن العام ستصدر لاحقًا تقريرًا بشأن واقعة ملاحقة المتهم.

وأوضح “القضاة”، خلال ضيافته ببرنامج “صوت المملكة” المعروض بفضائية “المملكة”، أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان المتهم قد توفي أم ما زال على قيد الحياة، بعد إطلاق النار على نفسه.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات، قرر حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان إرشيد في جامعة العلوم التطبيقية” إلى حين اكتمال التحقيقات وإلقاء القبض على الجاني.

هذا، وقُتلت طالبة كلية التمريض الخميس الماضي، بعد إقدام مجهول بإطلاق 6 عيارات نارية تجاهها.

وفي وقت لاحق، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة الأردنية، تمكن من تحديد هوية الجاني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن إن القاتل خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.