تعاون استراتيجي لتشجيع المواهب العربية الواعدة للوصول شتى أرجاء العالم

جدة : البلاد

أعلنت مجموعة “MBC” عن دخولها بمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع منصة “أنغامي” للوصول إلى الجمهور العربي في شتى أرجاء العالم، وذلك عبر الظهور أثناء عرض المحتوى والعروض المباشرة والوسائط الخاصة بمختلف فئات وشرائح البرامج الترفيهية الحاصلة على أعلى التقييمات مثل “ذا فويس” و”أراب آيدول”، فضلاً عن 17 قناة تلفزيونية، وعدد من المحطات الإذاعية، وعلامتها الموسيقية، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومنصة “شاهد” الرائدة عالمياً.

وفي معرض تعليقه على المرحلة الجديدة مع أنغامي، قال فضل زهر الدين، مدير مجموعة وسائل الإعلام الناشئة في مجموعة “MBC”: “بعد شراكتنا المكللة بالنجاح والممتدة على مدار نحو عقد من الزمن، نواصل تعاوننا مع أنغامي لخلق فرص جديدة وتعزيز علاقة تعاوننا الاستراتيجية من خلال تشجيع المواهب الواعدة وإنتاج المحتوى الموسيقي المتميز من أضخم إنتاجات ومنصات “MBC”، وإدراجه على منصة أنغامي ليستمتع بها المشتركون في المنطقة”.

وانطلاقاً من التزام “أنغامي” بتوسيع رقعة انتشارها العالمي وترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوج الشراكة الجديدة توسيع أطر التعاون بين الجانبين لجسر الفجوة بين وسائل الترفيه الرقمية والتقليدية.

من جانبه قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: “يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي على الثقة العالية والمتنامية التي يضعها رواد القطاع بمنصة “أنغامي” على غرار مجموعة “MBC”، ويقدم دلالة على إمكاناتنا الاستثنائية لتقديم تجربة لا تضاهى. ونتطلع قدماً لترسيخ مكانتنا كمنصة رائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي، وسنواصل البناء على علاقتنا الاستراتيجية الحيوية لنصل إلى الجمهور العربي في شتى أرجاء العالم”.