وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية “كاساو”

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مساء الخميس حفل تخريج دفعات 17-18-19 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر كلية الملك خالد العسكرية معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أ.د. بندر بن عبدالمحسن القناوي، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في كل ٍ من الرياض والأحساء وجدة.

بعد ذلك القى طالب كلية الطب سلطان بن عبدالعزيز الدخيل كلمة الخريجين أكد استعدادهم لخدمة الوطن بعد أن تلقوا تعليمهم الأكاديمي وطوروا مهاراتهم من خلال أنشطة الجامعة الفكرية والثقافية مقدماً شكره لأعضاء هيئة التدريس على مابذلوه من جهود خلال سنوات الدراسة.ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن صرح الجامعة وأعداد الخريجين لهذه الدفعات البالغ عددهم أكثر من 6000 طالباً وطالبة.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة أ.د. بندر القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها رعاية سمو وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأضاف أن اليوم نحتفل بتخريج الدفعات السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر للأعوام الأكاديمية (1441/1440 إلـى 1443/1442)هـ حيث صدر قرار مجلس الجامعة في لفتة متميزة لإقامة حفل لخريجي الأعوام السابقة ليعيشوا فرحة التخريج وحصد ثمار الجهود على مر السنين، وقد حرصت الجامعة على أن يكون حفل استثنائي يشارك فيه الخريجين والخريجات الذين لم يحظوا باحتفال تخرج نتيجة لجائحة كوفيد-19 وهاهم اليوم معنا يتكللون ببهجة الإنجاز وفرحة خدمة الوطنوالمواطن بثقة واعدة وتفانٍ وإخلاص.

في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيــز ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – يشهد التعليم ومخرجاته خصوصاً الصحي والبحثي والتقني نقلةً كبيرة تخدم اهداف التطوير والخطط التنموية، وقـد حرصت جامعة الملك سعود بـن عبدالعزيز للعلوم الصحية على التماشي مع التوجهات الحكيمة فقامت بتهيئة أفضل بيئة تعليمية وتدريبية ومهنية لطلابها وطالباتها ، ووفرت وسائل التعليم والتقنيات الحديثة، المقترنة ببرامج تدريب عالية المستوى في مدن ومستشـفيات الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كلاً من الرياض وجدة والأحساء واليوم تحتفي “كاساو” بتخريج كوكبة من ثلاث دفعات من طلابها وطالباتها البالغ عددهم أكثر من 6000.

بعد ذلك وجه كلمة للخريجين قائلاً : أنتم تعيشون لحظة التخرج والإنجاز ، لكم كل الحق بالفخر والاعتزاز لبناء مستقبل واعد – بإذن الله – يحمل كل مقومات النجاح مكللة بالتفاني والإخلاص لخدمة الدين والمليك والوطن والمواطنين، داعين الله لكم بالتوفيق والسداد في حياتكم العملية والمهنية فكونوا مستعدين وأنتم تنقلون أولى خطواتكم إلى مواقع الممارسـة المهنية على تطوير مهاراتكم وقدراتكم باستمرار.

وفي ختام الحفل أُلتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخرّيجين.