هل باريس “مُضطّر” للتخلص من نيمار؟

يرتبط البرازيلي نيمار دا سيلفا بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد إلى صيف 2025، ومع ذلك تشير تقارير إلى رغبة النادي في التخلص منه هذا الصيف.

وقّع نيمار (30 عامًا) على عقد جديد العام الماضي 2021 يربطه بالنادي الفرنسي لمدة 3 سنوات قادمة، وبراتب يفوق 700 ألف يورو في الأسبوع الواحد.



وكشفت مصادر مقرّبة من الباريسي وجود بند في عقد نيمار يتيح له تجديد العقد تلقائيًا حتّى 2027 في حال تخطيه موسم 2021-2022 بعدد مباريات معين.



بحسب المصدر، فإن نيمار تمكن من تخطي عدد المباريات وبالتالي يمكنه البقاء مع باريس سان جيرمان حتّى 2027، إلا إذا قام النادي ببيعه الصيف الحالي.

اقرأ أيضًا.. كأس العالم للأندية 2022.. هل يتم إلغاؤها بسبب مونديال قطر؟



حال تمكن باريس من بيع نيمار في السوق الحالي 2022، فإن البند سيسقط، أما لو استمر مع النادي للموسم المقبل فإن تجديد عقده حتى 2027 سيكون حتميًا.



يهدف باريس للتخلص من راتب نيمار الفائق، إضافة إلى التخلص من المكافآت والحوافز الخاصة المرتبطة بحصوله على مبالغ كبيرة حال تسجيل عدد أهداف معين.



ومع ذلك، فإن نيمار مرتبط بعقود رعاية ضخمة مع “بنك قطر” ومؤسسات تابعة لدولة قطر بعقود طويلة الأجل، ما يجعل مسألة التخلي عنه معقدة بعض الشيء.

شاهد أهداف نيمار في موسم 2021-2022 مع باريس سان جيرمان