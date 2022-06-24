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شؤون الحرمين تناقش برامج وخطط منظومة خدمات المسجد الحرام خلال الحج

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1443 هـ      24 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

ناقش مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج 1443 هـ، وعددا من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد الحرام ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع قيادات المسجد الحرام .

وأوضح المحيميد أهمية التكاتف والتعاون وتظافر الجهود بين مختلف الوكالات، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المشاركة لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح خطة موسم حج هذا العام لتجويد مخرجات الخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن بيئة صحية وآمنة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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