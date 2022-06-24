الإقتصاد

سرقة 100 مليون دولار من منصة لتداول العملات الرقمية

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1443 هـ      24 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : د ب أ

سرقت مجموعة من قراصنة المعلومات حوالي 100 مليون دولار مما يسمى باسم جسر العملات الرقمية، واستهدفوا ثغرة أمنية رئيسية في النظام البيئي للعملات الرقمية.

وذكرت شركة هارموني أن جسر العملات الرقمية التابع لها المعروف باسم هواريزون والذي يتيح للمستخدمين مبادلة العملات الرقمية بين شبكات البيانات التسلسلية “بلوك تشين” تعرض لعملية القرصنة صباح أمس الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة هارموني القول إنها بدأت التعاون مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطلب الشرعي لتحديد هوية القراصنة واستعادة الأموال المسروقة.

يذكر أن منصة هواريزون تتيح للمستخدمين تحويل العملات الرقمية بين عملتي إيثريوم وبيانينس، وأصبحت هذه المنصة الثالثة التي تتعرض للقرصنة منذ بداية العام الحالي.

وفي شباط/فبراير الماضي سرق قراصنة اكثر من 300 مليون دولار من جسر العملات المشفرة وورمهول. وفي مارس الماضي تعرض جسر العملات الرقمية رونين لعملية قرصنة خسر فيها حوالي 620 مليون دولار.

وبحسب باحثين في شركة تشين أنالاسيز، وصلت القيمة الإجمالية لعمليات القرصنة على منصات جسر العملات المشفرة إلى أكثر من مليار دولار قبل الإعلان عن عملية القرصنة على منصة هواريزون.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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