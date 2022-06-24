الرياضة الفيصلي يتخطى الطائي ويتقدم خطوة للبقاء

جدة- البلاد

استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليرتقي للمركز الحادي عشر. سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم الرأس أخضري جوليو تفاريس عند الدقيقة 24. وبهذا حقق الفيصلي انتصاره السابع في الدوري وصعد إلى المركز الحادي عشر بـ 33 نقطة، بينما تلقى الطائي خسارته الخامسة عشرة ليتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع. وضمن منافسات الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الاثنين المقبل، سيحل الفيصلي ضيفًا على الهلال، ويواجه الطائي ضيفه الحزم.